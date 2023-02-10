Depremin vurduğu Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Astsubay Davut Koç, annesi ve ikiz bebeklerinden biri, Sakarya’da gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Depremin vurduğu Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Astsubay Davut Koç, annesi ve ikiz bebeklerinden biri, Sakarya’da gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük tahribata sebebiyet veren depremde Hatay’da görevli Sakaryalı Astsubay Davut Koç, ikiz çocuklarından Ravza Nehir ve annesi Ayşe Koç, enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş, çocuklarından biri ve eşi sağ kurtarılmıştı. Koç ailesinin cenazeleri, hastanedeki işlemlerinin ardından memleketleri Sakarya’nın Arifiye ilçesine getirildi. Davut Koç, Ayşe Koç ve minik Ravza Nehir’in cenazeleri, Osmanlı Camii’nde kılınan namazın ardından Arifiye Merkez Mezarlığı’na defnedildi. Cenazede yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Öte yandan, enkazdan sağ kurtarılan astsubayın eşi Büşra Koç ve ikizlerden Asel Nil’in Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.