Malatya Yusuf Okyay U18 Ligi’ni namağlup olarak lider tamamlayan eden Battalgazi Belediyespor U18 Takımı, depremde kaybettikleri antrenörleri için Türkiye şampiyonası 1. kademe maçlarında şampiyon olmak istiyor.

Malatya Yusuf Okyay U18 Ligi 2022-2023 sezonunu 14 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lider tamamlayan Battalgazi Belediyespor U18 Takımı, play-off’lardaki rakibi Malatya Yeşilyurt Belediye Spor ve Telekom Spor’u mağlup ederek Türkiye şampiyonası 1. kademe maçlarına katılma hakkı elde etti.

4 Mayıs Perşembe günü başlayacak olan turnuvaya katılacak olan Battalgazi Belediyespor U18 Takımı, bu zorlu şampiyonaya iddialı ama bir o kadarda buruk katılıyor. 6 Şubat günü yaşanan asrın felaketinde ilk deprem sonrası gönüllü olarak kurtarma çalışmalarına katılan ve yaşanan ikinci depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Antrenör Erdal Doğaner’in vefatı takımda büyük üzüntüye neden oldu.

Yaşanan acı kayıplarına rağmen turnuvaya katılacak olan genç takımın tek hayali ise hocaları Erdal Doğaner’e armağan etmek için şampiyonada derece yapmak.

Tokat’ta yarın ilk maçına çıkacak olan takımın Kulüp Başkanı İsmet Biratlı, bu sezon iyi çalıştıklarını ve ligi namağlup bitirdiklerini söyledi. Deprem öncesi şampiyonluklarını ilan ettiklerini ve Tokat’ta yapılacak turnuvaya katılacakken 6 Şubat depremini yaşadıklarını anlatan Biratlı, “Bu depremde Battalgazi ilçesinde de büyük yıkımlar yaşandı. Takımınızın antrenörü Erdal Doğaner’de ilk deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katıldı ancak ikindi depremde enkazda kalarak hayatını kaybetti. Bu bizi derinden üzdü. İnşallah bu turnuvadan en iyi şekilde çıkarak bunu hocamıza armağan edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Biratlı, turnuvayı centilmence en iyi şekilde tamamlamak istediklerini de vurgulayarak, kendilerine sürekli destek olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e de teşekkür etti.

Takımın genç oyuncusu Furkan Yıldırım da yaşanan depremde yakınlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, “Maalesef depremde herkes gibi biz de yakınlarımızı ve antrenörümüzü kaybettik. Bu nedenle bu şampiyona bizim için çok anlamlı. Alacağımız başarı onun için, amacımız da bu” dedi.

Diğer bir futbolcu Ayhan Ayaz da zorlu geçen bir ligi şampiyon bitirdiklerini belirterek, “Deprem bizleri çok etkiledi, kayıplarımız oldu. Bizde bu sıkıntılı süreçte futbol oynayarak yaralarımızı sarmaya çalıştık. Takımca en üstlere çıkmayı hedefleyeceğiz. Depremde kaybettiğimiz antrenörümüz için bu turnuvadan şampiyon olarak ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.