Uğur Kurt, Galatasaray, Sarıyer, Boluspor, Fatih Karagümrük, Manisaspor, İstanbulspor ve Başakşehir’de de görev yapmıştı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük hasarlara yol açan 7.7 şiddetindeki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor’un kaleci antrenörü Uğur Kurt, son yolculuğuna uğurlandı. Kurt’un cenazesinde spor dünyasından birçok kişi birlikte saf tuttu. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uğur Kurt’un naaşı Yeni Kavaklı Mezarlığı’na defnedildi.

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