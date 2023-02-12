Antakya’da depremin etkisiyle yıkılan Zafer Apartmanı’nın enkazında kalarak hayatını kaybeden Fatma Peltek (53) ile kızları Sevim Ayça (24), Aslı (29) ve Zehra Şeyma Peltek’in (16) cansız bedenleri, memleketleri Sakarya’nın Taraklı ilçesine getirildi. Cenazeler, Hacıyakup Mahallesi’nde bulunan Paşalar Cami’de kılınan namazın ardından Paşalar Mezarlığı’na defnedildi.

Antalya 55 bin depremzedeye misafirlik yapıyor

Antalya 55 bin depremzedeye misafirlik yapıyor

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden anne ve 3 kızı, memleketleri Sakarya’nın Taraklı ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

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