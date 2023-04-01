Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle memleketi Hatay’da hayatını kaybeden Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Ali Ölmez’in adı, meslek yüksekokulunda yeni faaliyete giren kütüphaneye verildi.

’Öğr. Gör. Ali Ölmez Kütüphanesi’ adını alan çalışma odası, Türk Kızılay Niğde Şubesinin desteğiyle kütüphane olarak öğrencilere hizmet verecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; “Ülkemizi sarsan depremlerde birçok vatandaşımızı kaybettik. Bu kayıplarımız arasında akademisyen ve öğrencilerimiz de oldu. Bugün kıymetli bir akademik personelimizin adını yaşatmak için kütüphanemizi Türk Kızılay Niğde Şubesinin desteğiyle faaliyete geçirdik. İlerleyen dönemlerde kaybettiğimiz öğrencilerimizin adını yaşatmak için de başka çalışmalarımız olacak. Tüm milletimizin ve Üniversitemizin tekrardan başı sağ olsun. Allah ülkemize benzer acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı