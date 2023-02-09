Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden Kavaklık Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Kurt ve Emine Kurt’un kızı Sevda Selçuk , damadı Volkan Selçuk 3 torunu Beren Su Selçuk, Derin Selçuk ve Hüseyin Mehmet Selçuk, Kdz. Ereğli’de son yolculuğuna uğurlanacak. Merhum ve Merhume Selçuk’ların cenazeleri 10 Şubat 2023 Cuma günü Bozhane Camiinde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazına müteakip Belen Yeni Şehir mezarlığında defnedilecek.

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