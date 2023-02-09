Kamil Genç’in ise eşi ve çocuklarını depremden önce İskenderun’dan Niğde’ye gönderdiği öğrenildi.

Öğretmen olan Tosuner çiftinin yeni atandığı bildirildi.

Tosuner ailesinin cenazeleri Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde kılınan namazın ardından, Kamil Genç’in cenazesi Çayırlı köyünde, Canlı ailesinin naaşları ise Yaylayolu köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen Ahmet (25), eşi Sevde Nur (25), çocukları Betül (3) ve 1 aylık Büşra Tosuner; Hatay’ın İskenderun ilçesindeki göçükte yaşamını yitiren Kamil Genç (48) ile Adıyaman’daki enkazda hayatını kaybeden Alp (32), eşi Sevgi (30) ve 1 yaşındaki çocukları Yusuf Canlı’nın cenazeleri Niğde’ye getirildi.

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