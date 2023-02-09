ORDU (İHA) – Kahramanmaraş’ta deprem sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, Ordu’nun Ünye ilçesinde aynı anda son yolculuğuna uğurlandı.

ORDU (İHA) – Kahramanmaraş’ta deprem sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi, Ordu’nun Ünye ilçesinde aynı anda son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye’yi sarsan ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri memleketlerine gönderiliyor. Kahramanmaraş depreminde enkazdan cansız bedenleri çıkarılan 5 kişilik Öngören ailesinin cenazeleri de Ordu’nun Ünye ilçesine getirildi. Kahramanmaraş’ta Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Ahmet Öngören (45), eşi Dursiye Öngören (43) ile çocukları Eren (17), Emirhan (20) ve Nazlısu’nun (15) cansız bedenleri Ünye Büyük Camii avlusunda yan yana musalla taşına konuldu.

Hayatını kaybedenler için burada öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. 5 tabutu yan yana gören Öngören ailesinin yakınları, sinir krizleri geçirirken, taziyeleri kabul eden aile üyeleri güçlükle ayakta durdu. Cenazelerin başından bir dakika ayrılmayan sevenleri tabutlara sarılarak, öperek teselli buldular.

Her bir cenaze için ayrı ayrı alınan helalliğin ardından cenaze namazları kılınırken, hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, il protokolü temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve Öngören ailesinin sevenleriyle birlikte binlerce kişi katılım gösterdi.