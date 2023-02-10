Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman’da yakalanarak yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri memleketleri Bitlis’in Tatvan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depreme Adıyaman’da yakalanarak yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri memleketleri Bitlis’in Tatvan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlere Adıyaman’da yakalanan 5 kişilik Kayma ailesi, yıkılan binanın enkazında kaldı. Yürütülen çalışmalar sonucu cansız bedenlerine ulaşılan 5 kişilik ailenin cenazeleri, yakınları tarafından memleketleri Bitlis’in Tatvan ilçesine getirildi. Adıyaman’da yaşayan Ömer Kayma, eşi Dilek ile çocukları Hidanur, Aysima ve Aybike’nin cansız bedenleri, Tatvan’da bulunan Saadet Camisine getirildi. Cenazelerin yıkanmasının ardından her bir cenaze için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasının ardından 5 kişilik aile gözyaşları ve dualarla Karşıyaka Mezarlığında yan yana toprağa verildi.