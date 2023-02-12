Depremde hayatını kaybeden 3 kişi, Ordu’da toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ta hayatını kaybeden market işletmecisi Sevgi Yavuz Aydın (52) ise Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri memleketleri Ordu’ya getirildi. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde hayatını kaybeden Özel Hareket Polisi Ersin Baykuş’un (34) cenazesi yakınları tarafından alınarak Ordu’nun Çamaş ilçesine getirildi. Bekar olduğu öğrenilen Baykuş, Çamaş Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Sarıyakup Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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