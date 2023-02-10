Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin etkili olduğu Gaziantep ve Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 2’si çocuk 8 kişi Mardin’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin etkili olduğu Gaziantep ve Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 2’si çocuk 8 kişi Mardin’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili derinden etkileyen depremlerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri memleketlerine gönderiliyor. Depremlerin ardından, Hatay ve Gaziantep’te meydana gelen yıkımlarda göçük altında kalarak hayatını kaybeden Mardinli vatandaşın acı haberi şehirdeki akrabalarına ve ailelerine ulaştı.

Hatay İskenderun’da deprem nedeniyle yıkılan enkazda kalan Şeyhmus Gültekin, Mahmut Dinler, eşi Şükran Dinler, Serdar Erdem, eşi ve 2 çocuğu Gaziantep Nurdağı’nda Mehmet Çelik hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mardinli vatandaşları cenazeleri yakınları tarafından alınarak, Mardin’in Artuklu, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde toprağa verildi.