Deprem felaketinde hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı 26 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Nurgül Burçak memleketinde toprağa verildi.
Deprem felaketinde hayatını kaybeden Afyonkarahisarlı 26 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Nurgül Burçak memleketinde toprağa verildi.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde görev yapan Burçak, Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında hayatını kaybetti. En kaz altından çıkarılan Burçak’ın cenazesi memleketi olan Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesine gönderildi. Gerçekleştirilen törenin ardından Burçak’ın cenazesi ilçe merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi.
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