Sivas’ta depremde hasar gören Kangal Zafer camisinin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Sivas’ta depremde hasar gören Kangal Zafer camisinin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş’ta artarda meydana gelen depremlerde Sivas’ta da hasarlar meydana geldi. Depremde hasar gören ve tehlike oluşturan yapıların kontrollü olarak yıkımına başlanıldı. İlk olarak Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan Zafer cemisinin hasarlı minaresi kontrollü olarak yıkıldı. Kangal kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen yıkımda, tedbiren çevredeki evler boşaltıldı. Öte yandan Kangal’a bağlı Örencik köyü ve Delioğlanderesi köylerinde bulunan camilerinde hasar gören minarelerinin yıkılacağı belirtildi.