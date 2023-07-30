Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 2020 yılında meydana gelen depremde hasar gören Çok Programlı Anadolu Lisesi binasının güçlendirme çalışmaların başlandı.

Yapımına 2012 yılında başlanan ve 2015 yılında eğitim öğretime açılan Yedisu Çok Programlı Anadolu Lisesi 14 Haziran 2020 yılında meydana gelen 5.8 şiddetindeki Yedisu depreminde hasar görmüştü. Tedbiren boşaltılan ve karot numunelerinin incelenmesi sonucunda orta hasar kararı verilen bina Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmişti. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilmeye çalışılan okulda güçlendirme çalışması başlatıldı.