Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde hasar gören Kur’an kursu binasından yükselen dumanlar itfaiyeyi alarma geçirdi. Yaptıkları incelemede herhangi bir olumsuzluk olmadığını gören ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Olay, Onikişubat ilçesindeki Müftü Muhammed Gevher Kur’an Eğitim Merkezi’nde yaşandı. 6 Şubat depremlerinde hasar görünce boşaltılan erkek Kur’an kursu binasının çatısından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 4 itfaiye aracı ile çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle binanın çatısına çıktı. Herhangi bir olumsuzluk olmadığını gören ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.