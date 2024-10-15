Hatay’da depremde hasar gören havalimanı yolu yenilenerek vatandaşların hizmetine açıldı.

Depremin yerle bir ettiği Hatay’da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Asrın felaketinde hasar gören ve kullanılmaz hale gelen havalimanı yolunun yenilenmesi için çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin yoğun mesaisi sonrası hasar gören yol yenilerek tek şerit gidiş ve tek şerit geliş olmak üzere vatandaşların hizmetine açıldı. Havalimanı yolunun en kısa sürede tam kapasite hizmete girmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ettiğini öğrenildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hizmet vermeye başlayan yolun hayırlı olmasını diledi.