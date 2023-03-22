Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası, 267 camiden 115’i yıkılan Osmaniye’de Ramazan ayı nedeniyle şehrin belli bölgelerine vatandaşların ibadet etmesi için çadır mescitler kuruldu.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 1960 yılında yapılan ve depremde aldığı hasarın ardından ibadete kapatılan Hacılar Merkez Camii, Atatürk ve Demokrasi meydanında kurulan ibadet ve iftar çadırlarıyla vatandaşları ağırlamaya hazırlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen çadırları vakit namazı ve teravih namazı için hazırladıklarını ifade eden Hacılar Merkez Camii imamı Aziz Yılmaz, "Asrın felaketini yaşadık, Cenab-ı Allah bir daha yaşatmasın. Camimiz ağır hasar aldığı için 1960 yıllarında yapılan bu camimiz dolayısıyla ibadete artık hizmet veremiyor dolayısıyla çadırlarımız geldi göründüğü gibi birini kurduk. Diğerleri kurulma aşamasında, Allah nasip ederse bugün inşallah 500 kişiyle beraber, hanımlarımızla beraber namazlarımızı, teravihlerimizi kılacağız. Cenab-ı Allah böyle acıları bir daha göstermesin. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.

Camileri hasarlı olduğu için Atatürk ve Demokrasi meydanlarına kurulan çadır mescitlere geldiklerini belirten vatandaşlar ise bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.