Osmaniye’de 6 Şubat depreminde hasar alan Bela Bartok Konferans ve Sergi Salonu yeniden açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerde hasar gören ve Macaristan Hükümeti’nin maddi destekleri ile yenileme ve onarım işleri tamamlanan Osmaniye Cebelibereket Kültür Merkezi ve içerisinde yer alan Bela Bartok Konferans ve Sergi Salonu yeniden açıldı. Osmaniye Cebelibereket Kültür Merkezi içinde yer alan Bela Bartok Sergi Salonu ve Konferans Salonu’nun açılış törenine Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Macaristan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Tristan Azbej, Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matisok ve protol mensupları katıldı.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini ileten Macaristan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Tristan Azbej , Türklerin ve Macarların akraba ruhlu insanlar olduğunu ifade ederek, "Biz Macarlar gibi Türkler de geleneklerin, göreneklerin, ailenin, inancın çok önemli olduğunu vurgulamaktasınız. Biraz önce Bela Bartok Sergi Salonu’nu açtık ve bu büyük Macar müzik ustasının anısına ne denli değer verdiğinize bizzat şahit oldum ve çok etkilendim" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ise yaptığı konuşmada, "Bu merkez pek çok açıdan aslında özgün bir merkez. Avrupa Birliği’ne bir mesaj veriyoruz aslında biz burada kardeşliğimizle, akrabalığımızla, dostluğumuzla. Türk dünyasına bir mesaj veriyoruz, Anadolu’nun bağrında biz birlikte, beraber iki kardeş topluluğuz mesajını çok güzel veriyor. Pek çok simgesel meseleler taşıyor, her şeyin başı insanlık. Dost acı günde belli olur mesajı da alıyoruz buradan, 6 Şubat depremlerinden sonra dostlarımızı, kardeşlerimizi bir kez daha yad ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Farklı dillerden, dinlerden olsak da yüreğimizin beraber attığını bu vesile ile görüyoruz" dedi.

Programın devamında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri eşliğinde Macar Sanatçı Tilla Török tarafından vatandaşlara konser verdi.