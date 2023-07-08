Kahramanmaraş merkezli meydana gelen şiddetli depremler sonrası hasar gören tarihi Gaziantep Kalesi’nin restorasyon süreci başladı.

Yaşanan büyük afet sonrası turizm sektöründe Gaziantep’in ve bölgenin yeniden eski dinamiklerine kavuşması için yapılan depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep’te birçok bina yıkılırken asırlık Gaziantep kalesi de harabeye dönmüştü.

Tarihi günümüzden 6 bin yıl geçmişe dayanan ve kalkolitik döneme uzanan bir höyük üzerinde kurulduğu tahmin edilen Gaziantep Kalesi’nin kalıntıları binlerce yıl dayanarak, günümüze ulaşmıştı. Gaziantep Kalesi, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde hasar almıştı. Depremin ardından ise kalenin yıkılan duvar ve burçlarının parçaları ve enkazın büyük bir bölümü temizlenmişti. Kale, bölgeyi vuran depremlerden yaklaşık 5 ay sonra restorasyon çalışmaları başladı.