Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde hasar alan Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Barajı’nın deprem hasarlarının rehabilitasyonu işinin ihale süreci tamamlandı ve işin yapım sözleşmesi imzalanarak çalışmalara başlanıldı.

1994 yılında işletmeye açılan ve toplam 106 bin 890 dekar alanın sulama suyu ihtiyacının karşılandığı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde hasar alan Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Barajı’nın deprem hasarlarının rehabilitasyonu işinin ihale süreci tamamlandı.

Sultansuyu Barajı deprem hasarlarının rehabilitasyonu işinin ihale işlemleri tamamlanarak yapım sözleşmesinin imzalandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Asrın felaketi olarak nitelendirilen, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere 10 ilimizi etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem sonrası hasar alan Sultansuyu Barajı deprem hasarlarının rehabilitasyonu işinin ihale süreci tamamlanarak işe başlanılmıştır. Malatya ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Malatyalı çiftçilerimiz ve yöre halkının hiçbir mağduriyet yaşamasına izin verilmeden 2023 ve 2024 yılları sulama sezonlarının tamamlandığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Malatya Sultansuyu Barajı deprem kapsamında rehabilitasyon proje çalışmalarına 2023 yılı içerisinde devam edilirken aynı zamanda sulama sahasındaki tarımsal su ihtiyacının karşılanması adına sulama sahasının farklı noktalarına DSİ tarafından 41 adet yas kuyusu açılarak 2023 yılı içerinde tamamlanmış olup bu yas kuyulardan 514 l/sn su takviye kapasitesi elde edilerek ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir. Ancak 2024 yılında barajda depolanan mevcut su yeterli olduğundan bu kuyulardan su çekilmesine ihtiyaç duyulmamıştır” ifadelerini kullandı.