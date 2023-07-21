Asrın felaketinde ağır hasar alan Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki 3 müze yeniden ziyaretçilere açıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde hasar almasından sonra düzenleme, bakım ve tadilata alınan Mahmut Çalık - Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Gedik Cezaevi Müzesi ve Beylerderesi Şehir Parkı içerisindeki Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesinin yeniden ziyarete açıldığını söyledi. Yeşilyurt’un tarihi bölgelerinden Çırmıhtı’nın kültürel hazineleri arasında yer alan dokumacılık kültürünü yansıtan objeler, farklı materyaller ve balmumu heykellerinin yer aldığı Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzesini inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaşanan deprem felaketinde az hasar aldığı tespit edilen müzelerin bakım, onarım ve tadilata çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Tesisler Müdürlüğü koordinasyonunda ve planlamasında gerçekleşen tadilat çalışmalarından sonra Mahmut Çalık-Ahmet Çalık Tekstil Müzesi, Gedik Cezaevi Müzesi ve Beylerderesi Şehir Parkı içerisindeki Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesinin hizmete alındığını ifade eden Başkan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak Malatya’nın tarihi, kültürü, yemekleri, geleneksel kıyafetleri ve yaşamının en güzel örneklerinin yansıtıldığı çok özel müzeler kurmuştuk. Müzelerimiz birçoğu depremde ciddi hasarlar aldı. Bu müzelerimiz arasında az hasar alıp güçlendirme ve yenileme çalışmasına uygun olan müzelerimizi asla ihmal etmedik, gerekli tedbirleri aldık. Tesisler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, az hasar alan Mahmut Çalık&Ahmet Çalık Tekstil Müzemiz, Gedik Cezaevi Müzemiz ve Beylerderesi Şehir Parkı projemize ayrı bir zenginlik katan Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzemizin eksikliklerini titiz bir çalışmayla giderdiler. Her üç müzemizi de ziyaretçilerimizin hizmetine sunduk. Yerli ve yabancı turistlerimizin yanı sıra vatandaşlarımız artık bu müzelerimizi rahat bir şekilde gezerek, tarihimizi, kültürümüzü ve geleneksel hayatımızı en güzel şekilde yansıtan müzelerimizi gezip, bilgi sahibi olabilirler. Deprem psikolojisinden uzak kalıp, farklı bir mekanda hayatına yenilikler katmak isteyen herkesi müzelerimiz bekliyoruz, gönül rahatlığıyla gelip haftanın yedi günü müzelerimizi gezebilirler. Malatya’yı her yönüyle yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Müzelerimizin yeniden hizmete sunulması için aylardır yoğun bir mesai yapan Tesisler Müdürlüğümüzdeki personelimize ve müze çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.