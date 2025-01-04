Hatay’da depremde hasar alan Kanuni Sultan Süleyman Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ibadete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Binlerce binanın yıkıldığı kentte birçok ibadethanede yerle bir olmuştu. Yaraların sarıldığı kentte camiler inşa edilmeye devam ediyor. Belen ilçesinde depremde hasar alan 472 yıllık tarihi Kanuni Sultan Süleyman Cami, restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

Cami cemaatinden 86 yaşındaki Mustafa Küçük, tarihi caminin açılmasından sevinç duyduğunu belirterek, “Burası tarihi bir cami ve yapımı geçen gün bitti. Diğer ilçede bulunan camilerin merdivenlerinden çıkarken çok zorlanıyorduk bu tarihi camimize kavuştuğumuz için çok sevinçli ve mutluyuz. Depremden sonra Kanuni Sultan Süleyman Camiimizde hasar meydana geldi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tadilatı tamamlanıp ibadete açıldı. Cami yeniden ibadete açıldığı için çok sevinçliyiz” ifadelerini kullandı.