Konyaaltı Belediyesi Meclisi’nde deprem bölgesinde görev alan belediye personeline birer maaş ikramiye verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Konyaaltı Belediyesi’nin 2022 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen başkanlık yaptı. 2022 yılı faaliyet raporunun ele alındığı maddede ise Başkan Esen CHP grubunun bulunduğu sıraya geçerek, 2022 yılı faaliyet raporu hakkında meclisi bilgilendirdi. Esen, özellikle kırsal mahalleler olmak üzere Konyaaltı genelinde verimli bir çalışma yılı geçirdiklerini aktardı. Mecliste ayrıca, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgede görev alan belediye personeline birer asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Esen:" Mali disiplini bozmuyoruz"

2022 yılı faaliyet raporu görüşmeleri sırasında AK Parti ve MHP sıralarından gelen eleştirilere de yanıt veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ülkenin getirildiği noktaya bakılmadan eleştiri yapıldığını kaydetti. AK Parti gurubuna yönelik konuşmalarını sürdüren Başkan Esen, “Yapılan eleştirilerden; hayatında ayağına bir tane bile taş değmediğini, her yerin güllük gülistanlık olduğunu, her yere her şeyin bol bol yapıldığını hükümet ve diğer belediyeler dahil herkesin vatandaşın tüm taleplerini eksiksiz yerine getirdiğini, ama bir tek zavallı bu Konyaaltı’nın bunlardan mahrum kaldığını anladım. Bayburtluların bir sözü var, ‘ne verirsen elime, onu sürerim yüzüne’ derler. Yani, istekler, imkanlarla sınırlıdır. Ben de isterdim 10 tane kreş yapalım ama yaptığımız her şeyi, ayaklarımız yere bassın, mali disiplini bozmasın anlayışıyla yapıyoruz’’ dedi.