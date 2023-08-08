Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte şehit olan maden işçisi Erdal Karaçam (38) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası Karaçam’ın 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Antakya ilçesinde gönüllü olarak TTK Tahlisiye ekibinde yer aldığı ve göçük altında can kurtarmak için mücadele ettiği öğrenildi.

TTK Karadon Müessesesine bağlı maden ocağında dün akşam saatlerinde eksi 360 ile 460 kodları arasında üretim esnasında göçük meydana gelmiş ve maden işçisi Erdal Karaçam hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Erdal Karaçam için Devrek ilçesine bağlı Yağmurca Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, TTK Genel Müdür Yardımcıları Fazlı Uncu, Ercan Gebeş, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, şube başkan ve yöneticileri, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, maden işçileri ve yakınları katıldı.

“Depremde Hatay’da görev yapmış”

Deprem bölgesinde Karaçam ile görev yapan maden işçisi Aydoğan Eroğlu, gazetecilere, Karaçam ile 4 yıldır birlikte çalıştıklarını belirterek, "Deprem bölgesine de gönüllü olarak beraber gitmiştik, orada can kurtarmak için mücadele vermiştik. Bir elim kazada Erdal ağabeyimizi kaybettik. Çok iyi bir insandı, çok çalışkandı, yardımseverdi. Deprem bölgesinde de çok büyük mücadeleler verdi. İşi ondan öğrendik." dedi.

Talihsiz bir olayda Karaçam’ın hayatını kaybettiğini anlatan Eroğlu, "O kadar tedbir alıyoruz ama bazen beklemediğimiz bir olay olabiliyor. Tedbir de alsak bazen yetersiz kalabiliyor. Kahraman gibi hatırlayacağız Erdal ağabeyimizi" diye konuştu.

Karaçam’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi

Öte yandan Erdal Karaçam’ın hayatını kaybettiği maden ocağında 13 yıl önce 17 Mayıs 2010 günü -540 kodunda grizu patlaması meydana gelmiş ve olayda 30 madenci yaşamını yitirmişti.