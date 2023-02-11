Hatay’ın İskenderun ilçesinde kaldığı göçük altında kalarak hayatını kaybeden 34 yaşındaki Sedef Özkaya’nın cenazesi Rize merkezde bulunan Sahil Camiine getirildi. Özkaya’nın annesi cenazesinin başında gözyaşları dökerek ağıt yaktı. Sahil camiinde öğle namazı sonrası kalabalık bir cemaatle kılınan cenaze namazının ardından Özkaya Zincirliköprü Köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

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