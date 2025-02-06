Hatay’da 6 Şubat depreminde gelini ve 3 torununu kaybeden Atrak Kaleş, "1 yıllık apartman değildi, 3 saniyede çöker mi?" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündaeki depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Nurşen Kaleş (42), çocukları Fatih (18), Enes (14) ve Melek Kaleş (3) depremin ilk saniyelerinde oturdukları apartmanın çökmesi sonucu hayatlarını kaybetti. Depremin ikinci yıl dönümünde Atrak Kaleş (65), gelini ve 3 torununun Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret etti. Atrak Kaleş, torunlarının ve gelinin mezar taşlarını elleriyle okşayıp ağıt yaktı.

"1 yıllık bina 3 saniyede çöker mi?

Atrak Kaleş, "Acımız çok büyük, dinmiyor. Yeni bina yapılmıştı. 1 yıllık bina, 3 saniyede çöker mi? Çöktü, 7 gün enkazın altında kaldılar. 7 günün sonunda çıkarttılar. Allah kimsenin başına vermesin, rabbim bize sabır versin. Bir gün gözyaşlarım dinmedi, hep aklımızda" diye konuştu.