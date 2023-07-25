Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde 1993 yılında Bingöl-Elazığ karayolunda 33 askerin şehit edildiği olayda gazi olan Erkan Omay’ın evi yıkıldı.

Merkez üssü Kozan’ın Minnetli Mahallesi’nde 08.44’te 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adana il merkezi ve çevre illerden hissedildi. Depremde Minnetli ve çevre mahallelerde bazı evler yıkıldı. Minnetli’ye yakın olan Karahamzalı Mahallesi’nde de bazı evler yıkıldı. Bu evlerden biri de, 1993 yılında bölücü terör örgütü PKK’nın Bingöl-Elazığ yolunda 33 askeri şehit ettiği olayda gazi olan Erkan Omay’ın evi. Gazinin yayla evi 5.5 büyüklüğündeki depreme dayanamayarak yıkıldı.

Deprem sırasında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldiğini belirten Omay, “İlk depremde ev hemen yıkıldı. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Cana geleceğine mala gelsin. Zor bir süreçten geçiyoruz Allah devletimize zeval vermesin” dedi.