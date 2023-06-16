Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, Brüksel Kent Zirvesi’nde katıldığı panelde, 6 Şubat’ta yaşanan afet sonrası Büyükşehir Belediyesi’nin afet sonrası iyileşme ve hayatın normalleşmesi için gerekli adımları atarak hızlıca süreci başlattıklarını söyledi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen, dünya çapında 300’den fazla şehri, binden fazla politikacı, uzman ve sivil toplum temsilcisini bir araya getiren Brüksel Kent Zirvesi’nde Birleşmiş Milletler (BM), Kalkınma Programı (UNDP), Büyük Avrupa Şehirleri Ağı (EUROCITIES) tarafından 6 Şubat’ta yaşanan depremlerle ilgili paneller düzenlendi. Panellerde yaşanan afet sonrası etkilenen ilçe ve şehirlerde yapılan çalışmalar, yürütülen projeler, planlanan yeni eylemler ve yeniden inşaat üzerine konuşmalar yapıldı.

“Deprem planlarımızı yapmamız gerekiyor”

Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, panelde yaptığı konuşmada depremler sonrası Türkiye’deki bütün belediyeler ve dünyanın duyarsız kalmayarak destek verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Deprem yaşandıktan sonra bir yandan müdahale yapılırken bir yandan insani boyuttaki yardımları yaptık. Biz afetleri maalesef bir kalkınma problemi olarak görmüyoruz, müdahale problemi olarak görüyoruz. Kalkınma problemi olarak gördüğümüz zaman daha sağlıklı yapılar daha sağlıklı binalar daha sağlıklı güvenli kararlar almış olacağız. Dünyadaki bütün doğal afetlere baktığımız zaman hep bir müdahale formülü olarak görüyoruz. O yüzden bizim en büyük ders çıkarmamız gereken nokta bunu bir kalkınma problemi olarak görmemiz ve ona göre planlarımızı yapmamız gerekiyor.”

“Bölgedeki normalleşme sürecine katkı sağlamak istiyoruz”

Aksoy, paneldeki açıklamalarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara depremden hemen sonra başladığını kaydederek “Hem dışardan gelen belediyelerimiz hem hükümetimizin birçok kurum ve kuruluşları hayatın normalleşmesi için elinden geleni yapmaya başladı. En çok iki ilçemiz etkilendi depremden. Bölgede liderlik çok önemli. Acil kararlar verilmesi gerekiyor. Hayatın normalleşmesi konusunda gerek alt yapı müdahalesi hem de üst yapı müdahalesi gerek hayatın normalleşmesi konusunda hızlı tedbir alınması gerekiyor. Devlet bölgenin konut ihtiyacını gidermek adına projelerini devreye sokuyor. Gaziantep Büyükşehir olarak biz de çevre düzenlemesi, altyapı ve üstyapı işleri, kanalizasyon ve temiz suya ulaşım gibi birçok konuda afetzedelerimize destek sağlıyoruz. Bu çalışmalarla hızlı bir şekilde bölgedeki normalleşme sürecine katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.

Tecrübe ve fikir alışverişinin yapıldığı UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton’un moderatör olarak katıldığı programa, Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy’un yanı sıra Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Yüce Yılmaz ile Türkiye’de illerin belediye başkanları katıldı.