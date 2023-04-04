Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, afet bölgesinde fedakârca görev yapan İtfaiye, AFAD, Kızılay, kamu kurum çalışanları ve gönüllü sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Kardeşlik Sofrası adlı iftar programında bir araya geldi.

Afetin yaşandığı ilk andan itibaren deprem bölgesinde cansiperane görev yapan ekipler Sivas Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Kardeşlik Sofrasında buluştu. Özel bir salonda gerçekleşen iftar programına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Vali Yardımcıları, Belediye Başkan Yardımcıları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda gönüllü katıldı. Başkan Bilgin ve Vali Vekili Öztürk, salondaki masaları tek tek gezerek davetlilerle yakından ilgilendi.

“Yaşanan olaya sadece deprem demek olayın büyüklüğünü küçültüyor”

Yaşanan olaya sadece deprem demenin olayın büyüklüğünü küçültüyor diyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “6 Şubat tarihinde 11 ilimizi etkileyen depremin yaşandığı ilk anından itibaren gardaşlığını ortaya koymak adına bölgeye intikal ederek yükü omuzlayan, fedakârca görevini ifa eden kamu çalışanlarımız ve sivil toplum kuruluşu gönüllülerimiz ile Kardeşlik Sofrasında bir araya gelelim istedik. Birçoğumuz deprem bölgesindeydi, o anları gördü ve yaşadı. Biz ağırlıklı olarak Malatya Doğanşehir’deydik. Ancak yetişebildiğimiz bütün bölgelere ulaşmaya ve ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Yaşanan olaya sadece deprem demek olayın büyüklüğünü küçültüyor. Küçük kıyameti yaşadık. Burada Rabbimize şükürler olsun, devletimizin büyüklüğü, devletimizin gücü ve milletimizin ilk andan itibaren kendi kendine görev bilinciyle harekete geçmesiyle birlikte hep birlikte yaralarımızı sarmaya, gardaşlık köprülerini kurmaya başladık” dedi.

“Deprem bölgesini o eski günlerine geri getireceğiz”

Başkan Bilgin, deprem bölgesini eski günlerine geri getireceklerini ifade ederek, “ İlimizdeki KYK yurtlarımızda 10 bini aşkın depremzedemizi misafir ediyoruz. İnşallah yaralarımızı hep birlikte saracağız ve deprem bölgesini o eski günlerine geri getireceğiz. Bugünde bizler bir araya gelelim, hasbihal edelim, kardeşlik soframızda iftarımızı yapalım istedik. Hepinizin deprem bölgelerinde emeği var, alın teri var, gayreti var. Allah taşın altına elini koyan herkesten razı olsun. Rabbim bir daha bizi ve ülkemizi böyle büyük afetlerle sınav etmesin” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye örnek bir çalışma sergilediler”

Arından konuşan Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, “Depremde hayatını kaybeden hemşerilerimize Allah’tan rahmet, yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Çok büyük bir felaket yaşadık ancak bunun üstesinden gelebilmek için çok daha büyük fedakarlığı, büyük bir gayreti devlet olarak millet olarak hep beraber verdik. Türk Milletinin en önemli hassasiyetlerinden bir tanesi sadece mutlulukta ve sevinçte değil, ızdırapta, kederde ve zor zamanlarda el birliğiyle bir araya gelmesi kenetlenmesi ve bu yükü beraber kaldırma arzusudur. Bizi biz yapan, milleti millet yapan bağın en temel ilkesi de budur. Bu anlamda Sivas’ımızın kıymetli insanları da Türkiye’ye örnek bir çalışma sergileyerek hem deprem bölgesinde büyük bir gayret ve özveri sergilemiş hem de deprem bölgesinden gelen misafirlerimize ev sahipliği yaparak gardaşlık ruhunu hissettirmiştir. Ben bu anlamda emeği geçen tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum, saygılarımızı sunuyorum” diye konuştu.