Kilis’te iş insanı Mehmet Aykanat, deprem sonrası işletmesini yaptığı düğün salonunu halka açtı.

Kilis’te iş insanı Mehmet Aykanat, deprem sonrası işletmesini yaptığı düğün salonunu halka açtı.

Düğün salonu işletmecisi Aykanat, ilk deprem olduğunda şehir merkezinden uzak yerde olan düğün salonlarını açtıklarını, binanın tek katlı ve betona dayanıklı olmasından dolayı sosyal medya üzerinden vatandaşları buralara davet ettiklerini anlattı. Mehmet Akkanat, "Suriyeli kardeşlerimiz ile birlikte iç içe el ele depremden bir an önce kazasız belasız kurtulmayı istiyoruz. Kurtuluş savaşındaki gibi, 15 Temmuz ruhu gibi hep birlikte kenetlenmiş ve birbirimize destek içerisindeyiz" dedi.

Evlerini bırakıp düğün salonlarına gelen M.E. isimli vatandaş ise, "Büyük bir deprem oldu, insanlar sokaklara akın etmek zorunda kaldı. Kalacak yerimiz olmadığından düğün salonuna gelmek zorunda kaldık. Buradaki herkes birlik olmuş durumda, kalan yemeklerini herkes birbirine veriyor. Burası herkese yemek dağıtıyor, herkes birbirini idare ediyor. Bizden daha kötü olanlarda var. O yüzden birlik olma zamanı" diye belirtti.

Bu arada düğün salonunda barınan bazı vatandaşların deprem anında aklına ilk gelen köpek ve kuşunu kurtarmak oldu.