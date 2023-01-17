Konya’nın merkez Meram ilçesinde 2021 yılında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkezi Kızılören Mahallesinde ve çevre mahallelerinde evleri hasar gören vatandaşlar için yapılan evler sahiplerine teslim edildi.

Konya’nın merkez Meram ilçesinde 2021 yılında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin merkezi Kızılören Mahallesinde ve çevre mahallelerinde evleri hasar gören vatandaşlar için yapılan evler sahiplerine teslim edildi.

2021 yılında meydana gelen 5.1 şiddetindeki depreminde evleri hasar gören vatandaşların evleri 280 gün içerisinde tamamlandı. Çalışmaların ardından hak sahiplerine evleri teslim edilmek üzere Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Konferans Salonunda noter huzurunda kura çekimi düzenlendi. Kura çekiminde, Beyşehir, Seydişehir ve merkez Meram ilçesine bağlı Kızılören, Sefaköy, Erenkaya, Akpınar Tepekent ve Çiftliközü Mahallelerindeki 40 hak sahibine yeni konutları teslim edildi.

"280 gün gibi çok kısa bir sürede bu konutlar yapılarak hak sahiplerine sunulmuş oldu"

Düzenlenen programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "2021 yılının Kasım ayında yine hep birlikte olduğumuz akşam deprem oldu Allah bir daha göstermesin. Elhamdülillah bir can kaybımız olmasa da bizim ailelerimizin bazılarının evleri hasar gördü. O akşam hep beraberdik, Kızılören’deydik sizlerle beraberdik. Bugünde çok kısa bir zamanda bu mağduriyetleri gidererek yine bu mutlu anı beraber paylaşıyoruz. Bu yönden de çok mutluyum. Ben Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum beye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem kaynak ayırma hem de personeli seferber etme, hızlı bir şekilde takip etmesi sayesinde 280 gün gibi çok kısa bir sürede bu konutlar yapılarak hak sahiplerine sunulmuş oldu. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimizin bu hassasiyeti hepimiz için çok anlamlı, çok kıymetli. Milletimiz ne istiyorsa bizim isteklerimizin tercümanı olan onu temsil eden bir devletin olması bir hükümetin olması hepimizi mutlu ediyor, mesut ediyor, yaşam kalitemizi arttırıyor ve ihtiyaçlarımızı gideriyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, "Biz bu süreçte hızlı bir şekilde sizlerin de mağdur olmaması için konutların inşasına başladık. İlk olarak hasar tespiti ve hak sahipliği tespitinde AFAD Müdürlüğümüz ve ilgili belediyelerimizle hep birlikte koordineli bir şekilde başladık. Bakanımız Murat Kurum’unda ve valimizin talimatları doğrultusunda hemen inşaatlarımıza başladık ve 280 gün gibi kısa süre içerisinde tamamladık. İnşallah kura hepimiz için hayırlı olur kura" diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İl Müdürü Yıldız Tosun’un katıldığı programda evine kavuşan vatandaşlar ise yeni evlerine kavuşmaktan büyük mutluluk duyduklarına ifade etti.