Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği Niğde’de vatandaşlar geceyi cami, okul ve spor salonlarında geçirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği Niğde’de vatandaşlar geceyi cami, okul ve spor salonlarında geçirdi.

Depremin hissedildiği şehirde korkan vatandaşlar, geceyi valilik ve belediyenin gösterdiği, cami, okul, spor salonu, otogar, gençlik merkezleri gibi kapalı alanlarda geçirdi. Ekipler de vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulunarak, battaniye desteği sağladı.

Geceyi 75. Yıl Spor Salonu’nda geçiren Talat Demirezen, yaptığı açıklamada, depremden korktukları için spor salonuna sığındıklarını söyledi. Salonda kendileriyle ilgilendiklerini belirten Demirezen, "Yemeğimiz geliyor, çayımız veriliyor. sıcacık vakit geçiriyoruz. Korkudan evlerimize giremiyoruz. Şu an artçı deprem devam ediyor. Kimse eve giremiyor. Ne zaman eve gideriz bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Spor salonunda kalanlardan Mehmet Özbek ise deprem esnasında evde olduklarını söyleyerek, "Şu anda yerimiz sıcak, ekmeğimiz geliyor, çayımız hazır. Hiçbir sıkıntı yok. Akşamdan beri buradayız, Allah razı olsun" dedi.

Öte yandan kentte deprem nedeniyle zarar gören 5 binanın tedbir için tahliye edildiği öğrenildi.