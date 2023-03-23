Balıkesir Üniversitesi mensupları, birçok ili etkileyen depremlerin ardından, afet bölgesinde ve Balıkesir’de gerçekleştirdiği çalışmalarla, yaraların sarılmasına destek olmaya devam ediyor. Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde depremzedelere yönelik psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirdi.

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde farklı birimlerce yürütülen çalışmalar, öğrencilerin ve personellerin katılımıyla sürüyor.

Yapılan çalışmalarda; Fen-Edebiyat Fakültesi, Necatibey Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Balıkesir Kent Konseyi ve Balıkesir BM 75.Yıl Gençlik Merkezi ile iş birliği yaparak, depremden etkilenen öğrencilere şehrimizde eğitim ve psikolojik danışmanlık desteği sağlamaya devam ediyor.

Gerçekleştirilen diğer bir projede ise; Necatibey Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrencileri, öğretim üyelerinin rehberliğinde Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde depremzedelere yönelik psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirdi.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Erken Çocukluk Eğitimi Topluluğu ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Topluluğu ise akademik danışmanları ve öğretim üyelerinin rehberliğinde, Hasan Basri Çantay Yurdu’nda kalan ailelere ve çocuklara yönelik “Oyun Odası” ve “Psikososyal Destek Odası” kurarak, psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirmeye başladı.

Balıkesir Meslek Yüksekokulu da akademik ve idari personelin katılımıyla, Hasan Basri Çantay Yurdu’nda kalan depremzedelere yönelik ziyaret gerçekleştirdi. Etkinlikte, okul personellerin hazırladığı yiyeceklerin ikramında bulunurken, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Radyo ve İletişim Topluluğu tarafından da öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye edildi.