Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, 6 Şubat depremlerinde 10’unun üzerinde kayıp verdiklerini belirterek, 5.6’lık depreme ise rektörlük binasındaki toplantıda yakalandıklarını söyledi.

6 Şubat depremleri Malatya’da çok sayıda can ve mal kaybına neden olurken, kentteki eğitim kurumları da depremlerde etkilendi. Depremlerde yıkılan yapıların bulunmadığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) bazı binalar ağır hasar alırken, rektörlük binasının da bulunduğu ana binada kısmi hasar oluştu. Yerleşkedeki hasarın gündüz saatlerinde gerçekleşen depremle birlikte yaşandığını kaydeden Rektör Bentli, ”6 Şubat’ta ilk meydana gelen deprem sonrası üniversitemize geldik ve ciddi bir yıkımın ağır bir hasarın olmadığını özellikle Battalgazi yerleşkemizde gördük. İkinci deprem sonrası bizim inşaat mühendisleri ile çevre şehircilik ekiplerinin yaptığı değerlendirmeler sonucu tüm şehirde olduğu gibi bizim binalarımızın bir kısmında da hasar oldu. Çok şükür bu durum eğitimimizi aksatacak şekilde bir durum söz konusu değil şuan için. Önümüzdeki Eylül ayı itibariyle sınıfı sıkıntısı çok yaşamadan yüz yüze eğitime geçebilecek durumdayız bina ve altyapı açısından. Bizim bir de Yeşilyurt yerleşkemiz var orada tamamlanmış bir binamız vardı orada bir hasar söz konusu değil çok küçük çatlaklar var. Yüzde 95’i tamamlanan, buradan mühendislik fakültemizi ve sosyal beşeri bilgileri fakültesini o büyük binaya taşımayı düşünüyoruz üst katıda rektörlük olarak planlanmış henüz teslim almadığımız o binada da hasarın olmadığı gördük. Ayrıca bir binamız daha var orada sanat tasarım fakültemiz buradaki sanat tasarım ve mimarlık fakültemiz ağır hasarlı olduğu için oradaki inşaatın hızlıca bitirilmesi için gerekli görüşmelerimizi yaparak bütçemizi sağladık inşallah bu yıl içerisinde de burayı bitirip sanat tasarım ve mimarlık fakültemizi de oraya taşıyarak sınıf sıkıntısı yaşamayacağız" dedi.

“Hızlıca hasar tespitlerini yaptık”

Depremlerden sonra ilk olarak inşaat mühendisliği ve ilgili bölümlerdeki akademisyenlerle gerçekleştirilen toplantı da durum değerlendirilmesi yapılarak Battalgazi yerleşkesinde bulunan binaların tamamının da hasar tespit işlemlerinin gerçekleştirildiğini ve ağır hasarlı olan binalar kullanıma kapatıldığını aktaran Bentli, "Sonrasında bu işlem tüm ilçelerde bulunan MYO binalarımız içinde gerçekleştirilerek, nihai rapor ilgili birimler ile paylaşılmıştır. Üniversitemiz hasar tespit işlemlerinin tamamlanmasından sonra vatandaşlardan gelen çağrılar çerçevesinde ön hasar tespit işlemlerinin gerçekleştirilmesi sürecine aktif destek verilmiştir. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce yetki girişleri yapılıp tablet ile merkezde ve ilçelerde bulunan binaların hasar tespit işlemleri ve sisteme girişleri gerçekleştirilmiştir. Hasar tespit ve sonrasında gerçekleştirilecek yapı performans analizlerinde kullanmak üzere gelişmiş teknolojik ürünler belirlenmiş ve özel sektör aracılığıyla siparişleri verilerek, bu hizmetlerin devamlılığının sağlanabilmesi ve meydana gelebilecek yeni afetlere karşı hazırlık yapılabilmesi açısından bu alanda şehrimize ve ülkemize hizmet verecek Afet Yönetimi ve Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulumu için çalışmalar başlatılmıştır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yapılarak “Riskli Yapıların Tespiti Lisans Belgesi” çok hızlı bir şekilde alınmıştır ve hizmete başlamıştır. Şehirde yapılan hasar tespit işlemlerinin itiraz sürecine de destek olabilmek açısından Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ile MTÖ üniversitesi olarak bir toplantı gerçekleştirilmiş, bu alanda görevlendirme talep edilmiş ve sürece destek sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

“Toplantı halindeyken depreme yakalandık”

Toplantıda iken 27 Şubat tarihinde meydana gelen 5.6’lık depreme yakalandıklarını belirten Bentli, “Üniversitemizde genel olarak yüzde 20 binamız da hasar var bunlar daha çok sanat tasarım fakültemiz ve Battalgazi yerleşkemizde askeriyede kalan eski depo olarak kullandığımız binalar ile kütüphanemizde hasar var. Ayrıca Özsan Sanayi sitemizdeki meslek yüksek okulumuz ile atölyelerimizde ağır hasarlı olarak rapor edildi. Battalgazi yerleşkemizdeki rektörlük ile bütün idari birimlerin olduğu binamızda orta hasar tespit edildi. İlk iki depremde sıkıntı yoktu kullanmaya başlamıştık 27 Şubat’taki depremde toplantı halinde iken depreme yakalandık bu depremde taşıyıcı kolonlardan bir tanesi hasar aldı. Önce çok korktuk ana binamızı kaybediyoruz diye sonra yapılan değerlendirmeler de az hasarlı olabileceği söylendi şuan tekrar bir değerlendirme yapılıyor çok hafif bir tadilatla binamızı kullanacağız" dedi.

“8 öğrencimiz ile 3 personelimizi kayıp ettik”

Depremlerde can kayıpları yaşadıklarını da ifade eden Bentli, "Depremlerde 8 öğrencimiz ile tıp fakültemizde görevli iki öğretim elemanı ve bir de idari personelimizi kaybettik. Depremin ilk anında itibaren sosyal medya üzerinden duyurular yaparak bütün personelimiz ile depremzede vatandaşlarımızı yerleşkemize aldık. Yaklaşık binli rakamlara ulaştık insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir mekan oluşturmaya çalıştık ve insanlarımızda çok da memnun kaldı. Barınma sorunları çözüldükçe insanlarımız farklı mekanlara geçti. Şuanda personel yakınları ile dışarıdan gelen 200 kişi her öğünde yemek çıkıyor. Birde evleri ağır hasar alan ve eşyalarını götürecek yer bulamayan personelimizin eşyalarını kapalı spor salonumuza alınmasını sağlayarak insanlarımıza destek vermeye çalıştık" şeklinde konuştu.

“Yeni bir müze planlamamız var”

Yeni döneme dair de değerlendirmelerde bulunan Bentli, "Bugünlerde planladığımız bir projemiz var. Yeşilyurt yerleşkemize müstakil bir bina yaparak çok değerli rahmetli Cumhurbaşkanımızın buradaki çok değerli özel eşyalarını müzede sergileyeceğiz. Yeşilyurt yerleşkemizin biraz daha güçlenmesini sağlayacağız inşallah” diye konuştu.