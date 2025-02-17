Hatay’ın İskenderun ilçesinde Kemal Uzgaş, maçta açtığı pankartla asrın felaketinde kaybettiği oğlu Eren’in hayalini gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay’da 25 bine yakın insan vefat ederken binlerce bina yerle bir oldu. Asrın felaketine İskenderun ilçesinde yakalanan Kemal Uzgaş, 46 yaşındaki eşi Kezban Bakır Uzgaş ve Trabzon’da okuduğu üniversiteden 5 ay önce memleketine kaydını aldıran 21 yaşındaki oğlu Eren Uzgaş’ı birlikte yaşadıkları evin enkazında kaybetti. Deprem gecesi annesinin evinde kalan ve yarım saat sonra İskenderun’daki evine ulaşan baba Kemal Uzgaş, yıkılan binanın enkazından eşinin ve oğlunun cenazelerini çıkarttı. Acılı baba İskenderunspor aşığı oğlunun anısını yaşatmak ve hayalini gerçekleştirmek için İskenderunspor-Trabzonspor karşılaşması için oğlunun fotoğrafının yer aldığı pankart hazırladı.

"3 gün boyunca oğlumla birlikte yaşıyor gibi hissettim"

Hazırladığı pankartla duygulu anlar yaşayan 58 yaşındaki Kemal Uzgaş, "Depremde sanki kıyamet kopuyor gibiydi. Ben depremde annemin evinde bulunuyordum ve İskenderun’daki evimize gitmem 30 dakikamı aldı. Yıkılan evimizin enkazının üstünde büyük oğlum yukarıda bağırıyordu, eşim ve diğer oğlum ise enkaz altındaydı. İki gün sonra kendimiz çıkardık cenazeleri. Depremde eşim ve oğlumu kaybettim. Oğlum üniversite öğrencisiydi önce Karadeniz Teknik Üniversitesinde okuyordu ’baba ben buradan Hatay’a gelmek istiyorum’ dedi 1 yıl orada okudu. İkinci yılında Hatay’a geldi üniversite okumak için, depremden 5 ay önce gelmişti. İskenderun’suz yapamam derdi sürekli. Bu maç benim için çok önemliydi. Çünkü stadımız yıkılmıştı 3 yıldan beri mahrumduk seyircinin çok ilgi göstereceğini de biliyordum. Bir de 6 Şubat’ın yıl dönümü arifesinde olduğu için duygu yoğunluğundan böyle bir şey yaptım. 3-4 gün önceden bu pankartı hazırladım. 3 gün boyunca oğlumla birlikte yaşıyor gibi hissettim. Oğlumla beraber orada maçı izliyor gibiydik. Onun bu maçta olmasını istedim ama cennetten bizi izlemiştir inşallah" dedi.