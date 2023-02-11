Törene Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve kurum amirleri ve Bulut ailesinin yakınları katıldı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Vanlı Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut, eşi Şeyma Bulut ve çocukları Sümeyye Bulut ile birlikte depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin 5’inci günde ulaştığı Bulut ailesinin cenazeleri Hatay’dan memleketleri Van’ın Edremit ilçesine getirildi. Edremit Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından cenazeler gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.

Üsküdar Belediyesi Ramazan’da tüm iftar çadırlarını deprem bölgesine kuracak

Üsküdar Belediyesi Ramazan’da tüm iftar çadırlarını deprem bölgesine kuracak

Kahramanmaraş merkezli depremde, görev yaptığı Hatay’daki evlerinde enkazında kalarak hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Bulut, eşi Şeyma Bulut ve çocukları Sümeyye Bulut, memleketleri Van’ın Edremit ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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