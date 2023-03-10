Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ve Afet Bölgesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığındaki ekip, Hatay’da depremde yıkılan ya da zarar gören tarihi eserlerin dedektif gibi envanterini çıkarıyor.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 11 kentin içinde en çok Hatay’da yıkıma neden oldu. Kentte binlerce binanın yanı sıra çok sayıda tarihi eser yıkıntılar altında kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı içinde cami, mescit, hamam, çeşme, kilise gibi kültürel ve tarihi eserlerin bulunduğu yapıları yeniden ayağa kaldırmak bilim kurulu oluşturuldu. Kurul çalışmaları çerçevesinde depreme maruz kalan 11 şehirdeki hasar gören tarihi yapılardaki nitelikli eserlerin envanterlenmesi ve restorasyona zemin oluşturması amacıyla çalışma yapmak için bir birim kurdu. Akademisyen ve öğrencilerden oluşan 30 kişilik ekip, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de ilk kez uygulanmaya başlanılan enkaz arkeolojisi uygulamasıyla uzman ekip buldukları tarihi eserleri koruma altına alıyor.

Çalışmalar hakkına bilgi veren Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi ve Afet Bölgesi Kazı Başkanı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vatandaşlar kadar, şehirlerin ve kültürel varlıkların da depremzede olduğunu kaydetti.

"Nüfus cüzdanı gibi"

Bu yıkımın en büyüğünün Hatay’da meydana geldiğini anlatan Arslan, “Antakya’daki tescilli kültürel varlıklarımızın büyük çoğunluğu yıkıldı, ağır hasarlı olan var, kısmi şekilde zarar gören eserlerimiz de mevcut. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu eserleri korumak amacıyla hızlı şekilde harekete geçti. Kültür varlıklarının korunması amacıyla bir bilim kurulu oluşturuldu. Bu bilim kurulu oluşturuldu. Kurulun kararıyla ilk önce kültür varlıklarımızdaki nitelikli eserlerin, çünkü bu eserler sadece salt taşıyıcılar üstünden yükselen eserler değil. Aynı zamanda kitabeleriyle ki o kitabeler, o eserlerin nüfus cüzdanı gibidir. Aynı zamanda tarihi belgedir bunlar. Kitabeleriyle, plastik bezemeli taşlarıyla, kapı kanatlarıyla, mihrap, minber, sütun, sütün başlıklarıyla bir ruh katan unsurlar bu eserlere” diye konuştu.

"50 civarında eser zarar gördü"

Arslan, nitelikli malzemeyi bir an önce korunaklı ve güvenli şekilde enkazdan çıkarıp, envanterleyip restorasyonlarda tekrar kullanılmak üzere ilgili müzelere teslim ettiklerini vurguladı.

Türkiye’nin farklı illerinden akademisyenler başta olmak üzere gönüllü öğrencilerle 30 kişilik bir ekiple Hatay’da olduklarını ifade eden Arslan, sadece Hatay değil depremin etkilediği diğer 10 ilde de benzer çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

Hatay’da yaklaşık 50 civarında tescilli kültür varlığının zarar gördüğünü kaydeden Arslan, "Bunların içinde cami mescit, kiliseler, hamam, çeşme çok sayıda da konut örneği hasar almış durumda" dedi.