Deprem enkazından cansız bedenleri çıkartılan polis memuru Fatih Şahin, eşi Mihriban Şahin ve çocukları Enes ile Saliha Şahin, Dörtyol ilçesinin Konaklı Mahallesi’nde toprağa verildi. Şahin ailesinin cenazesine yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Şahin ailesi, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Depremde hayatını kaybedenler için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı

Depremde hayatını kaybedenler için Şanlıurfa’da gıyabi cenaze namazı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde göçük altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru, eşi ve 2 çocuğu Hatay’da son yolculuğuna uğurlandı.

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