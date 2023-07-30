Kahramanmaraş’ta depremde dükkanı yıkılan esnaf, mısır satarak geçimini sağlıyor.

Kahramanmaraş Demokrasi Meydanı’nda dükkanı yıkıldıktan sonra mısır satarak 5 çocuğuna baktığını söyleyen 59 yaşındaki Mustafa Yılmaz, tek amacının 5 çocuğuna helalinden ekmek götürmek olduğunu söyledi. Yılmaz, "Marketim depremde yıkıldı. Şimdi ise mısır satıyorum. 5 haneye bakıyorum ve hiçbir şeyim kalmadı. Dükkanım yıkıldıktan sonra 2 aydır Demokrasi Meydanı’nda mısır satıyorum. Geçimimi bundan sağlıyorum. Büyüklerimden maddi bir destek değil ama manevi destek istiyorum. Bana bir yardım ellerini uzatıp, sabit bir yer vermelerini istiyorum" dedi.

Yılmaz, "59 yaşındayım ve emekli değilim. Deprem Allah’tan geldi ve halime şükrettim. Yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Yıkılmadık ayaktayız. Ben buradan ölenlerimize rahmet diliyorum. Acılarımız hep beraber. Hep bir olup, ülkemizi hep beraber olup ayağa kaldırmak için mücadelemizi vermek istiyoruz. Ben burada helalinden kazanıyorum ve çok mutluyum. Ben işime devam etmek istiyorum. Çünkü başka yapabilecek bir işim, imkanım yok. Helalinden çalışıp, borçlarımı ödeyip, 5 çocuğuma helalinden ekmek götürmek istiyorum. Benim tek amacım bu" ifadesini kullandı.