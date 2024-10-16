Malatya’nın Kale ilçe Belediye Başkanı İhsan Özbay, 5.9’luk deprem sonrası çöken istinat duvarının altında kalan 1 kişinin yaralandığını belirtti.

Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem kent genelinde büyük korku ve paniğe neden olurken Kale ilçe Belediye Başkanı İhsan Özbay, ilçeye bağlı Akça Mahallesi’nde çöken istinat duvarının altında kalan 1 kişinin yaralandığını belirtti. Başkan Özbay, ilçe genelinde başka herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirterek bölgedeki tarama çalışmaların sürdüğünü kaydetti.