Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen depremlerde ilçede iş yerini kaybeden çaycı esnafı, kendi imkanlarıyla kurduğu yeni iş yerinde mesaiye başladı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde iş yeri ağır hasar alması sonucu dükkanını kaybeden çaycı esnafı Nurettin Yavuz Atmaca, babadan devraldığı mesleğini depremden sonrada sürdürmeye tekrar başladı.

Pazarcık’ta deprem sürecindeki yaşadıklarını anlatan Nurettin Yavuz Atmaca, “Depremden önde iş yerimiz caddenin diğer tarafındaydı. Depremden sonra da memleketimizde sosyal hayat canlansın diye resmi dairelerden izin alarak ahşaptan yeni bir iş yeri yaptık. Elhamdülillah sağlık noktasında şanslıyız. Ailemizde her hangi bir sorun yok ama yakınımızda acıları bizzat gördük” dedi.

Türkiye’nin gösterdiği yardımseverliği nedeniyle herkese teşekkür eden Atmaca, "Vatandaşlarımızın kıymetli yardımlarını en kalbi sıcaklığını hissettik. Allah onlardan da razı olsun. Pazarcık için en büyük değerlerden bir tanesi, dışarıdan bize koordinasyon maksatlı gelen devlet görevlilerinin gayet özverili, fedakar, anlayışlı ve toplumun içerisinden bizzat sanki kendileri gibi de mağdur olmuş gibi depremzedelerin sorunlarını anlayarak ihtiyacı karşılama noktasında gerekli özveriyi göstermelerinden çok memnun olduk. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de buraya koordinasyon valisi olarak atanan Kırıkkale valimizin kibar anlayışlı vatandaşı hiçbir kesimi kutuplaştırmadan kucaklayarak yardımlarda bulunması. Bizi ziyadesiyle de memnun etti. Kırıkkale artık bizim için ikinci Pazarcık. Biz öyle görüyoruz. Diğer bütün personellerden de razıyız. Hem şefkatli hem de anlayışlı davrandılar" diye konuştu.

Devlet ve millet el ele Pazarcık’ta yaraların sarıldığını anlatan Atmaca, “Depremden sonra insanların içerisindeki o yıkım duygusunun ortadan kalkması için devletimiz ve gurbette bulunan vatandaşlarımızda herkes kendi çapında çalışmaları gayet güzel yaptı. Ben razıyım sebep olan herkesten. Allah bir daha böyle bir afet deprem yaşatmasın. Valimize, kaymakamlarımıza ve AFAD ekiplerimize canı gönülden teşekkür ederiz. Hiçbir asık yüz ve istenilen bir talebin reddedildiğini görmedik ben de görmedim”ifadelerini kullandı.