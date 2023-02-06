Depremin hissedildiği Muş’un Yaygın beldesinde bulunan bir camii minaresinin deprem esnasında sallanması cep telefonu kamerasına yansıdı. Yay sisteminin kullanıldığı minarede deprem esnasında çatlaklar oluştuğu bilgisi verildi. Minarede kullanılan yay teknolojisi minarenin devrilmesine engel oldu.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede çığ riskine rağmen zorlu çalışma

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede çığ riskine rağmen zorlu çalışma

Kahramanmaraş’ta öğle saatlerinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde Muş’ta cami minaresi beşik gibi sallandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.