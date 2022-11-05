İzmir’in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğündeki depremde evinin balkonundan atlayarak yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden genç, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hayatını kaybeden gencin, üniversite okumak için Manisa’ya gittiği, başka şehirde yapamayınca İzmir’e geri dönüp, İzmir’deki bir üniversiteye yatay geçiş yapmak istediği öğrenildi.

İzmir’in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğündeki depremde evinin balkonundan atlayarak yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden genç, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hayatını kaybeden gencin, üniversite okumak için Manisa’ya gittiği, başka şehirde yapamayınca İzmir’e geri dönüp, İzmir’deki bir üniversiteye yatay geçiş yapmak istediği öğrenildi.

Merkez üssü İzmir’in Buca ilçesi olan ve AFAD verilerine göre 4,9 büyüklüğündeki depremde 1’i ağır 7 kişi yaralanmıştı. Durumu ağır olan yaralılardan Efe Altay Saral (18), kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Efe Altay Saral’ın (18) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından aileye teslim edildi.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Efe Altay Saral’ın cenazesi, Buca Şirinyer Merkez Camii’ne getirildi. Cenazeye Saral’ın annesi Selma Saral, ablası Zeynep Asena Saral, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile Efe Altay’ın yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazede talihsiz gencin annesi, ablası ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Efe Altay Saral’ın cenazesi, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökdere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Başka şehirde yapamadığı için İzmir’e dönmüş

Öte yandan depremde hayatını kaybeden Efe Altay Saral’ın üniversite için Manisa’ya gittiği, orada ailesinden uzak kalmak istemediği için yeniden İzmir’e döndüğü öğrenildi. 18 yaşındaki Efe’nin İzmir’de bir üniversiteye yatay geçiş yapmak için çalıştığı öğrenildi.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Depremde yaralanan 5 kişiden 3’ünün Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde diğerlerinin ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerine devam edildiği, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.