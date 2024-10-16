Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Şanlıurfa’da bir evde sonradan yapılan balkon şeklindeki eklentinin çökmesi sonucu bir kadın yaralandı.

Malatya’nın Kale ilçesi merkezli 5.9 büyüklüğündeki depremde, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban kırsal Mahallesi’ndeki bir evin sonradan yapılan balkon şeklindeki eklentisi kısmi olarak çöktü. Yaşanan olayda Hatice Kılıç isimli kadın yaralandı. Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan bölgeye giden ekipler, evin etrafına güvenlik amacıyla şerit çekti.