Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 3 yıl önce yaşanan depremde atölyeleri yıkılan Kırkağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri el ele vererek, gece gündüz çalışarak 10 ili etkileyen asrın felaketinden kurtulan depremzedeler için soba üretiyor.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 3 yıl önce yaşanan depremde atölyeleri yıkılan Kırkağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri el ele vererek, gece gündüz çalışarak 10 ili etkileyen asrın felaketinden kurtulan depremzedeler için soba üretiyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından harekete geçen Kırkağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri soba üretimine başladı. İlk etapta 100 adet çadır tipi soba üretimi için var güçleriyle çalışan Kırkağaç Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, soğuk hava şartlarıyla mücadele etmek zorunda kalan depremzedelerin ısınma sıkıntısını gidermek istiyor.

Manisa’da 3 yıl önce Akhisar ve Kırkağaç’ta meydana gelen depremlerde atölyelerini kaybeden ve kurulan prefabrik sınıfta çalışan öğretmen ve öğrenciler, Okul Müdürü Macit Göker Ünaldı ve Metal Teknolojisi öğretmenleri Yasin Öz ve Mustafa Dalgeç’in koordinesinde ilk etapta 100 adet çadır tipi soba hazırlayacak. Gecenin geç saatlerine kadar el ele vererek depremzedeler için soba üreten öğretmenler ve öğrenciler gönülleri fethetti.

İHA muhabirine açıklama yapan Kırkağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi öğretmeni Yasin Öz, “Öncelikle deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. 3 sene önce bizimde atölyemizin yıkılma kararı alındı ardından da yıkıldı. Şu an prefabrik alanda eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyoruz. Bizde bu felakette yaşananları gönlümüzden, kalbimizden hissettiğimiz için, başımızdan geçtiği için depremler bir şeyler yapmak istedik. Onlara ilk etapta çadır tipi 100 adet soba ürettik. Yakın zamanda sevkiyatını gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimize sadece bir mesaj attım. Koşa koşa geliriz hocam dediler. Bizde bölüm arkadaşlarımızla toplandık ve üretim faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. İlk 100 etap sobamızı teslim ettikten sonra 2. etaba geçeceğiz. Bir an önce tüm çadırlara elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Bu sobalarımızı üretmemizde bize yardımcı olan Kaymakamımız Murat Büyükköse’ye, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Adem Yalçınkaya’ya ve tüm yardımseverlere canı gönülden teşekkür ederim. Herkes elini taşın altına koymak için adeta birbiriyle yarıştı. Ben bir eğitimci olarak hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışmaları yakından takip eden Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse ve Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya da projede büyük emek sarf eden öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.