Şanlıurfa’da sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda, 4 gün boyunca arama-kurtarma çalışması yapılmadığı ve arkadaşının enkazda soğuktan öldüğü açıklamasını yapan şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda, 4 gün boyunca arama-kurtarma çalışması yapılmadığı ve arkadaşının enkazda soğuktan öldüğü açıklamasını yapan şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda, deprem sonrası "Şanlıurfa’da 4 gün boyunca arama-kurtarma çalışması yapılmadığı ve arkadaşının enkazda soğuktan öldüğü" yönünde açıklamada bulunan kişinin kimliğini tespit etti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheli Ahmet K.’yi Karaköprü ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Ahmet K., "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan" adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.