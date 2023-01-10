Düzce(İHA) – Düzce’de geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana gelen depremde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Çalışmalar çerçevesinde kent merkezinde bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının yıkımına başlandı.

Düzce(İHA) – Düzce’de geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana gelen depremde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Çalışmalar çerçevesinde kent merkezinde bulunan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının yıkımına başlandı.

Düzce’de 23 Kasım 2022’de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremde ağır hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor. Bu çerçevede merkeze bağlı Şerefiye Mahallesi’ndeki Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binası da meydana gelen depremde ağır hasar almıştı. Yıkım kararı verilen müdürlük binasının yıkımına geniş güvenlik önlemleri alınarak başlandı. Sabah saatlerinde ekipler tarafından bina çevresi trafiğe kapatılmasının ardından yıkım ekipleri çalışmalarına başladı. Ekskavatör ve paletli kırıcı ile yıkıma başlayan ekiplere çevre güvenliğinde polis ekipleri de destek verdi.

Yıkım hakkında bilgiler veren yıkım koordinatörü Barbaros Şebikay; “Şerefiye Mahallesi’nde bulunan denetimli serbestlik binası 23 Kasım’da meydana gelen depremde ağır hasar almıştı. Yıkım kararının ardından binanın yıkımına başladık. Bu çerçevede diğer ağır hasarlı binaların yıkımına tek tek yapıyoruz. Düzceli hemşerilerimize tekrar geçmiş olsun” dedi.

Düzce’de 23 Kasım 2022 günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde il genelinde 791 yapı ağır hasar aldı. Ağır hasarlı binaların yıkımı ise ekipler tarafından yapılmaya devam ediyor.