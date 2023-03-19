Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitlik 1 Camisi ağır hasar gördü. Cami minaresi ise kontrollü olarak yıkıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden sonra Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde hasar gören Şehitlik 1 Camisi minaresi, kontrollü yıkıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Önlerine çıkan tilkiyi beslediler Önlerine çıkan tilkiyi beslediler

Cami etrafına güvenlik şeridi çeken yetkililer, alınan önlemlerin ardından minarenin yıkımını halat bağlayarak kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.