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Cami etrafına güvenlik şeridi çeken yetkililer, alınan önlemlerin ardından minarenin yıkımını halat bağlayarak kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden sonra Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde hasar gören Şehitlik 1 Camisi minaresi, kontrollü yıkıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Şehitlik 1 Camisi ağır hasar gördü. Cami minaresi ise kontrollü olarak yıkıldı.

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