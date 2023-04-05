Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde deprem bölgesinde 82 cana umut olan Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, İzmit’te otomobil parçaları üreten iş yerine acil durum ekiplerine eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İzmit’te otomobil parçaları üreten bir iş yerindeki acil durum ekiplerine eğitim verdi. Teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, kişisel koruyucu donanım, yangına müdahale ekipmanı ve ekip organizasyonu başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu. Uygulamalı eğitimlerde ise simülasyonlar kullanıldı. Simülasyonlarda gerçekçi yangın durumlarına müdahale yöntemleri uygulandı.