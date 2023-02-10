Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde 5’inci güne girildi. Çöken binalarda mahsur kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürerken, son durum dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde 5’inci güne girildi. Çöken binalarda mahsur kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürerken, son durum dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili derinden etkileyen deprem Türkiye’yi yasa boğdu. Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm illerde çöken binalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler ilk andan itibaren yoğun mesaiye başladı. Çalışmaların 24 saat aralıksız devam ettiği illerden depremin merkezi Kahramanmaraş’ta son durum havadan görüntülendi. Binaların enkazlarının yer adlığı görüntüler de şehrin durumunu gösterdi.

Şehrin bir çok noktasında devam eden çalışmalar ise, İHA foto muhabirleri tarafından kayda alındı. Fotoğraflarda, vatandaşların bir umutla çaresiz bekleyişi, enkazlardan yakınlarının fotoğraflarını kurtaranlar da yer aldı. Araçların ve binaların enkaza dönüştüğü fotoğraflara, ekiplerin kurtarma çalışmasını izleyenler de yansıdı.